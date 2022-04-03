الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«تنورة الغربية وشخصيات رمضانية».. حفل فني بالمركز الثقافي في طنطا

تنورة الغربية وشخصيات
تنورة الغربية وشخصيات رمضانية بالمركز الثقافى بطنطا

نظم المركز الثقافى بطنطا حفلا فنيا بمناسبة رؤية هلال شهر رمضان، بمشاركة فرقة الغربية للفنون الشعبية بقيادة الفنان رامى جوهر، وتفاعل الأطفال والشباب من المارة فى الشارع مع الشخصيات الرمضانية بوجى وطمطم ورقص الأطفال مع عروض التنورة على أنغام أغانى رمضان؛ فى إطار استعدادات الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بليالى رمضان الثقافية والفنية.

شارك فى الاحتفال رواد وأطفال المركز من الأخوة المسلمين والأقباط والتقاط الصور مع شخصيات رمضان، مقدمين التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما يستعد المركز الخميس المقبل الموافق 7 من أبريل الجارى، لبدء فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية، حيث تبدأ بافتتاح معرض كتاب ومنفذ بيع لأهم إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والتى لاقت رواجا كبيرا فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته هذا العام، وبالتوازى ينظم المركز العديد من الورش الفنية والأمسيات الشعرية والغنائية طوال الشهر الكريم، بالإضافة إلى عروض الموسم المسرحي 2022 لكل من فرقة الغربية القومية المسرحية، وفرقة المركز الثقافى لطنطا وفرقة قصر ثقافة طنطا.

هلال شهر رمضان فرقة الغربية للفنون الشعبية المركز الثقافي بطنطا المسلمين والاقباط فرقة قصر ثقافة طنطا

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