«الأرصاد» توجه نصائح للمواطنين بشأن التقلبات الجوية

بعد التقلبات التي شهدتها البلاد اليوم من طقس متقلب، والرياح المحملة بالغبار والأتربة، يتساءل العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

حيث تواصلت “الدستور” مع دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال شاهين إن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة انخفاضًا بسيطا في درجات الحرارة مقارنة بحالة الطقس اليوم.

انخفاض كبير في درجات الحرارة ليل

وأشار شاهين في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إلى أن حالة الجو التي ستشهدها البلاد الفترة القادمة، على القاهرة الكبرى، ستكون حارة طوال فترة النهار، مع وجود انخفاض في درجات الحرارة، وبرودة ليلًا.

نصائح “شاهين” للمواطنين

ونصح شاهين، المواطنين بعدة نصائح خلال تلك التقلبات التي تشهدها البلاد، وخصوصًا في حين انخفاض درجات الحرارة ليلًا ليصل إلى 15 درجة.

مؤكدًا أنه يجب على المواطنين، ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل، بسبب رجوع كبير في درجات الحرارة.

ولفت لضرورة عدم الخروج ليلًا حتى لا يصاب المواطنين بنزلات برد في تلك الفترة المليء بالتقلبات.

حالة من النشاط في الرياح

كما أكد شاهين، على أن البلاد ستشهد حالة من نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن فصل الربيع هو فصل التقلبات بين فصل الشتاء وفصل الصيف.

وواصل شاهين، أنه بداية من غد الإثنين، ستكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بشكل نسبي، حتى يوم الخميس، موضحًا أن درجة الحرارة ستصل لـ39 على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لطقس الإثنين قال شاهين إنه من المتوقع أن تشهد البلاد، حالة من انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين

تصل درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 31.

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 17 والعظمى 31.

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 27.

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 للصغري والعظمى 31.