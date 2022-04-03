الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: مسلسل الاختيار صورة مشرفة أيقظت الوعى الوطنى

الاختيار 3
الاختيار 3

قالت ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، إن مسلسل الاختيار صورة مشرفة أيقظت الوعي لدى مختلف فئات الجمهور.

أضافت ميرفت، في بيان، الأحد، أن الدراما الوطنية أصبحت من أهم عناصر السباق الرمضاني، إضافة إلى مسلسلات الأكشن والإثارة والكوميديا، وكان من الضروري أن يلتف الناس حولها وألا يكون مفروضًا عليهم.

وعلقت النائبة على توثيق مسلسل (الاختيار 3) لفترة مهمة بتاريخ مصر بأن المسلسل ارتبط به الشعب المصري من الجزءين الأول والثاني، ودمج الأعمال الدرامية بالحقيقة أحدثت جذبا للمشاهد، إضافة إلى أن المجتمع المصرى والعربى عايش الأحداث يوميا من خلال وسائل الإعلام.

من جانبه، أكد الدكتور حسين خضير، عضو مجلس الشيوخ، أن «الاختيار 3» واحد من أهم الأعمال الدرامية الوطنية خلال السنوات الأخيرة والتي كشفت ما قامت به جماعة الإخوان ومحاولاتها الفاشلة لتحويل مصر إلى ساحة حرب أهلية، معتبرًا المسلسل بمثابة وثيقة تاريخية تضمنت الحقائق الكاملة بالصوت والصور لهذه الجماعة الإرهابية التى لم يكن لها أى هدف سوى تدمير الوطن.

وأضاف خضير أن مسلسل «الاختيار 3» يُجسد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخ الوطن، وهو عمل درامي متكامل بامتياز يضاهي أعمال الدراما العالمية، ما يستحق تسويقه عالميًا، حتى يتسنى للكثير من الشعوب الإطلاع على ما مرت به مصر من تحولات دفع ثمنها أبنائها من رجال الجيش والشرطة حتى لا يكون مصيرها كباقي دول المنطقة.

أشار عضو الشيوخ إلى أن الحلقة الأولى من المسلسل كشفت عن مخططات الجماعة الإرهابية والتي تدور حول لحظات ما قبل عزل محمد مرسي، وتآمر قيادات الجماعة الإرهابية على مصر، وعرض دور كل كوادر الدولة في مواجهة المخطط الذي كان سيضر بالبلاد، وظهر خلالها عددًا من الشخصيات المهمة أبرزهم البابا تواضروس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة قبل أحداث ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الحلقات المقبلة ستشهد مزيدًا من الحقائق عن الصندوق الأسود لإرهاب الإخوان آبان فترة توليهم مقاليد الحكم.

محمد مرسي مسلسلات مجلس النواب البابا تواضروس عضو مجلس النواب مسلسل الاختيار مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ

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