الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى فى انقلاب أتوبيس أمام العاصمة الإدارية

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر، اليوم، لمعاينة انقلاب أتوبيس بطريق مصر السخنة، أمام العاصمة الإدارية، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 8.

وطالبت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب وقوع الحادث، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري، ووجود ضحايا ومصابين، أعلى طريق العين السخنة بعد الجلالة اتجاه القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب أتوبيس، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين على الأقل، جرى نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلي ومستشفى القاهرة الجديدة، لتلقى العلاج، وجارٍ رفع آثار الحادث.

ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

أتوبيس العين السخنة انقلاب المعمل الجنائي النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

السيسى يوجه بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

«ضربة قاتلة للإخوان».. كيف تفاعل المصريون مع «الاختيار 3»؟

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

هل كشف الأطباء على النساء فى نهار رمضان يفسد الصيام؟.. «الإفتاء» تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

فلاسفة السوشيال ميديا.. ومحمد صلاح!

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة «بينت» مسؤولية الانتهاكات والجرائم

مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل في مجال النقل البحري

قوات الاحتلال تمنع المزارعين من الذهاب لأراضيهم بالخليل