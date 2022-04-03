انتداب المعمل الجنائى فى انقلاب أتوبيس أمام العاصمة الإدارية

انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر، اليوم، لمعاينة انقلاب أتوبيس بطريق مصر السخنة، أمام العاصمة الإدارية، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 8.

وطالبت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب وقوع الحادث، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري، ووجود ضحايا ومصابين، أعلى طريق العين السخنة بعد الجلالة اتجاه القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب أتوبيس، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين على الأقل، جرى نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلي ومستشفى القاهرة الجديدة، لتلقى العلاج، وجارٍ رفع آثار الحادث.

ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة للتحقيق.