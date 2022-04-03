الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحديد هوية مجهول غرق فى ترعة الإسماعيلية بالخانكة

مجهول غرق في ترعة
مجهول غرق في ترعة

تمكنت النيابة العامة في القليوبية، اليوم، من تحديد هوية غريق مجهول عثر عليه في ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقه سرياقوس، دائرة المركز.

وعلى الفور، جرى إخطار قوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، يرتدى ملابسه كاملة، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية، ولم يتم التعرف عليه من أهالي المنطقة، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة للجثة للتعرف عليها، وتسليمها لذويها عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

النيابة العامة في القليوبية ترعة غريق هوية نطقة سرياقوس الإسماعيلية مدير أمن القليوبية

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وائل لطفي

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