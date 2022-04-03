تحديد هوية مجهول غرق فى ترعة الإسماعيلية بالخانكة

تمكنت النيابة العامة في القليوبية، اليوم، من تحديد هوية غريق مجهول عثر عليه في ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقه سرياقوس، دائرة المركز.

وعلى الفور، جرى إخطار قوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، يرتدى ملابسه كاملة، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية، ولم يتم التعرف عليه من أهالي المنطقة، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة للجثة للتعرف عليها، وتسليمها لذويها عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.