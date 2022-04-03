نشرة أخبار العرب| العراق يزيل مليون لغم والإمارات ترسل مساعدات إلى أوكرانيا

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأحداث على الساحة العربية. وتقدم “الدستور" نشرة أخبار العرب اليوم الأحد.

قوات الاحتلال

قوات الاحتلال تمنع المزارعين من الذهاب لأراضيهم بالخليل

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قال الناشط ضد الاستيطان يوسف أبو ماريا إن قوات الاحتلال والمستوطنين منعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي البلدة، ومنعتهم من العمل فيها.

وبجنوب الخليل، أصيب عامل بحروق وعدد آخر بالاختناق، اليوم، خلال مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم.

وذكرت وفا، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين على حاجز الظاهرية "ميتار" أطلقوا قنابل الصوت صوب العمال بعد مطاردتهم، مما أدى لإصابة عامل بحروق جراء إصابته بقنبلة صوت نقل إثرها إلى المستشفى، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

أوكرانيا

الإمارات ترسل 30 طنًا من الإمدادات الطبية والإغاثية إلى أوكرانيا

أرسلت الإمارات، طائرة خامسة تحمل على متنها 30 طنًا من المواد والإمدادات الطبية والإغاثية، في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا، وذلك استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار، وذلك في ظل وجود نحو 4 ملايين لاجئ حتى الآن.

وقال سفير الإمارات لدى أوكرانيا سالم أحمد سالم الكعبي، إن بلاده تحرص على توفير المتطلبات الإغاثية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين خاصة من النساء والأطفال، بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الراهنة، وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع وخاصة من اللاجئين في دول جوار أوكرانيا.

وأشار إلى أنه خلال شهر مارس الماضي، سيرت دولة الإمارات جسرًا جويًا من المساعدات الإغاثية يتضمن إرسال أطنان من المواد الغذائية الأساسية، والتي تم تسليمها إلى السلطات الأوكرانية في بولندا ليتم تحريكها إلى داخل البلاد أو مساعدة اللاجئين الأوكرانيين في بولندا.

العراق

العراق يكشف إزالة مليون لغم وذخيرة حربية منذ 2004

كشفت دائرة شئون الألغام بوزارة البيئة العراقية، اليوم الأحد، عن عدد الذخائر المدمرة منذ بدء برنامج إزالتها، وقال مدير التخطيط والمتابعة في الدائرة أحمد العبودي، إن عدد الذخائر التي تم تدميرها منذ بدء برنامج إزالتها وحتى الآن بلغ تقريباً 1091536 قطعة ذخيرة، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وفي وقت سابق، أعلن ممثل العراق بالاتفاقية الدولية لإزالة الألغام أحمد عبد الرزاق عن تطهير أكثر من 53% من مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية منذ عام 2004.

وأوضح أن أكثر المناطق تلوثا هي المناطق الجنوبية لا سيما محافظة البصرة، ثم تأتي بعدها المحافظات المحررة من قبضة تنظيم "داعش"، ثم المحافظات في منطقة الفرات الأوسط.