الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

100 عينة عشوائية يوميًا لفحص ماء زمزم بالمسجد الحرام خلال رمضان

جريدة الدستور

تأخذ الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في مختبر فحص جودة مياه زمزم، عینات عشوائية من ماء زمزم المبارك بشكل يومي، وتحليلها ميكروبيولوجيًا وكيميائيًا؛ من أجل التأكد من جودته وسلامته.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن ذلك يجري عبر مختبر خاص يقع في سطح المسجد الحرام مجهز بأعلى المعاییر العالمية المتبعة في تحليل مياه الشرب، كما تعمل كوادر مؤهلة على إجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج لإدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أولًا بأول.
وأوضحت الوكالة أن موظفي المختبر يعملون على سحب عينات يومية من جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام (مشربيات - نقاط تعبئة حارة وباردة - خزانات اساتانليس ستيل - حافظات - حافظات محمولة - خزانات تبريد ماء زمزم - عبوات - بئر زمزم)؛ للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ميكروبات وتقديمها لقاصدي بيت الله الحرام بأفضل جودة ووفق أعلى المعايير الصحية العالمية.
وأضافت أنه يتم بعد ذلك تحليل العينات ميكروبيولوجيًا بتعقيم كابينة السلامة "المكان المخصص للتحليل" بالأشعة فوق البنفسجية وتحضير البيئة المخصصة للكشف عن البكتيريا ومزجها بماء زمزم وإدخالها في المكان المخصص للحضانة على درجة حرارة 37 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 24 ساعة إلى 48 ساعة وملاحظة نمو البكتيريا، إن وجدت، إضافة إلى التحليل الكيميائي الذي يجري خلاله الكشف عن نسبة الأملاح في المياه والأس الهيدروجيني (PH) ونسبة الكلور والعناصر الكيميائية الأخرى خلال (4) ساعات فقط.

ماء زمزم شهر رمضان المسجد الحرام الرياض السعودية

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