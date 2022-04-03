الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

في أول تعاون.. «مصر للطيران» تصين طائرة شركة «ULS»

مصر للطيران
مصر للطيران

قامت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بتنفيذ عمرة كاملة لطائرة شركة ULS التركية للشحن الجوي من طراز إيرباص A330 فى أول تعاون فنى بين الشركتين، في إطار الخطة التسويقية لشركة مصر للطيران للصيانة لفتح أسواق جديدة وجذب مزيد من العملاء.

 وقال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن هناك استراتيجية لدخول أسواق جديدة في مختلف الخدمات التي تقدمها الشركات التابعة لمصر للطيران بهدف تسويق هذه الخدمات لدى قاعدة أكبر من العملاء وزيادة الأرباح ومنافسة الشركات الكبرى، موضحاً أن السوق التركية هي أحد هذه الأسواق خاصةً في ظل التقارب الجغرافي. 

وأوضح المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن هذا هو التعاون الفني الأول مع شركة ULS ومن المنتظر استمرار التعاون خلال الفترة المقبلة. وأضاف زكريا أن الأطقم الفنية قامت بتنفيذ عمرة كاملة وذلك بالتنسيق مع شركة ايرباص المصنعة للطائرة كما تم أيضاً إجراء بعض الإصلاحات بمحركات الطائرة. 

وأشاد زكريا بجهود جميع العاملين في تقديم خدمة فنية متميزة وعلى مستوى فني راقى، مشيراً إلى أن هذا المستوى فى تقديم الخدمات الفنية للعملاء جاء نتيجة جهد وعمل متواصل مدعوماً بخبرة طويلة في مجال صيانة الطائرات، ما أهل الشركة مؤخراً لتجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA للعام السابع عشر على التوالي.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار كذلك كافة المطارات المصرية. 

مصر للطيران مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية ULS ايرباص A330 أسواق جديدة طائرات ULS

رئيس التحرير

وائل لطفي

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