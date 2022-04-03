الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع 3 أشخاص على الأقل إثر انقلاب قارب سياحى فى مياه خرمشهر بإيران

غرق قارب
غرق قارب

أعلن الدفاع المدني في مدينة خرمشهر بجنوب إيران، انتشال 3 جثث حتى الآن من المياه، إثر انقلاب قارب كان على متنه 12 راكبًا.

انقلب القارب وسط النهر بسبب حمله عددًا يفوق قدرة استيعابه وخروجه عن نطاق الحركة المسموح به.

وتمكن رجال الإنقاذ والسكان المحليون من انقاذ 8 منهم، وغرق أربعة آخرون، وقد تم نقل اثنين من الناجين إلى المستشفى.

وتعود الجثث الثلاث التي تم العثور عليها لفتاة وصبيين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و 12 عاًما، بينما المحاولات مستمرة للعثور على مفقود يبلغ من العمر 30 عامًا. 

إيران محاولات الدفاع المدني الدفاع 3 أشخاص مصرع 3 اشخاص

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