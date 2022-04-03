كشف ملابسات «فيديو» تهديد مواطن بإلقاء مياه حارقة على سيارته

كشفت أجهزة الأمن، عن تفاصيل مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر حساب أحد الأشخاص على تطبيق "التيك توك" متضمنًا استغاثة ضد أحد الأشخاص بدعوى إلقائه مياه حارقة على سيارته وتهديده بإلقائها على أبنائه، مما إضطره لشراء أقنعة واقية لحمايتهم، وسابقة رفض مباحث قسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد الاستماع لشكواه.

وبالفحص تبين أن الشاكي والمشكو في حقه (لهما معلومات جنائية)، وتبين وجود خلافات بينهما محرر بها العديد من المحاضر، حيث سبق وأن قام الشاكي باتهام المشكو في حقه بإلقاء مياه حارقة على سيارة الشاكي وإحداث تلفيات بها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وصدر حكم ببراءة المشكو في حقه.

وفي وقت لاحق، قام المشكو في حقه باتهام الشاكي (وزوجته وكريمته) بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابات به، لوجود خلافات بينهما، حيث تربطهما علاقة نسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وصدور حكم ببراءة المتهمين مما نسب إليهم.