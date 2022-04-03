الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نشرة منتصف الليل.. مكالمة الرئيس السيسى لسلطان عمان والحلقة الأولى من «الاختيار 3»

الرئيس السيسى وسلطان
الرئيس السيسى وسلطان عمان

خلال الليل حدثت العديد من الأحداث التي شغلت الكثير، وياتي ذلك في أول أيام شهر رمضان الذي استقبله العالم الأسلام، إضافة إلى العديد من الأخبار وما يشغل المواطنين حتى آخر لحظات الليل.


ميرور: محمد صلاح قريب من تجديد عقده مع ليفربول

ظهرت تقارير عالمية تؤكد أن محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، صار قريبًا من تجديد عقده مع فريقه، كما أكدت أن محمد صلاح اقترب من البقاء مع ليفربول بعقد يبقيه مع الفريق حتى نهاية مسيرته للتكملة (اضغط هنا)

https://elcaptain.dostor.org/178365

 

أول تعليق لـ«النهار» على وقف أولى حلقات مسلسل ليلى علوي «دنيا تانية»

صرحت شبكة قنوات النهار، بعد قرار وقف مسلسل ليلى علوي، أنها تحرص على القيم والمبادئ والأعراف المجتمعية، ولذلك قرر حذف المشهد الذي اعترضت عليه الرقابة بالمصنفات الفنية، والتي ظهر خلالها زوج ليلي علوي بالمسلسل في مشهد خيانتها بمسلسل "دنيا تانية" وجاء الحذف في الحلقة المعادة وكذلك من السوشيال ميديا  وجميع منصات المحطة للتكملة (اضغط هنا)

https://www.dostor.org/4047095
 

جسد شخصية «السيسى»| ياسر جلال يتصدر محركات البحث بدوره في «الاختيار3»
حقق الفنان ياسر جلال نجاح كبير في أول حلقة له بمسلسل الاختيار ٣، وتصدر عمليات البحث عبر محركات مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث "جوجل" بعد تجسيده لشخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي للتكلمة (اضغط هنا)

https://www.dostor.org/4047089
 

الرئيس السيسى يهنئ سلطان عمان بحلول شهر رمضان

تحدث هاتفيا الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، وذلك لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وكانت المكالمة تعبيرا منخ عن تمنياته للشعب العماني الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار للتكملة (اضغط هنا)

https://www.dostor.org/4046996

 

مواقع التواصل مواقع التواصل الاجتماعي مسلسل الاختيار شبكة قنوات النهار شهر رمضان المعظم مسلسل دنيا تانية بحلول شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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