الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة الوزراء التونسية: قمة الفرنكفونية فرصة للتعاون وتحقيق النمو الاقتصادى

رئيسة الوزراء التونسية
رئيسة الوزراء التونسية

أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، أهمية أن يكون اجتماع اللجنة الوطنية لتنظيم القمة 18 للفرنكفونية، فرصة للتعاون وتبادل الآراء والاستفادة من الشراكة مع اليابان ومع الدول الأفريقية، وكذلك مع الدول المكوّنة للاتحاد الفرنكفوني؛ بما يسهم في دعم تونس خلال هذه الفترة الاستثنائية والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي اعتمادا على امكانياتها الطبيعية وكفاءاتها الوطنية.

جاء ذلك خلال إشرافها على اجتماع اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الفرنكفونية وندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا والدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا التي تقعد في تونس يومي 27 و28 أغسطس المقبل.

وقالت بودن - في بيان لمجلس الوزراء اليوم /السبت/ - إنه يجب استكمال التراتيب المتعلقة بإنجاز الصفقات وإعداد "كراس" الشروط المتعلقة بالاستثمار وتوفير المتطلبات اللازمة والتنسيق والتشاور مع الطرف الياباني، واقتراح المشاريع من قبل مختلف الوزارات في المجالات ذات الأولوية لعرضها خلال المنتدى الاقتصادي، الذي سينتظم على هامش ندوة طوكيو الدولية.

ودعت كل الوزارات والجهات المعنية بالمشاركة والتنظيم إلى مضاعفة المجهودات حتى تكون تونس على أتم الاستعداد لضمان نجاح هاذين الحدثين الدوليين اللّذين يكتسبان أهمية كبرى لتونس.

وأضاف البيان أن الاجتماع خصّص للنظر في مدى تقدم الاستعدادات لهاذين الحدثين على المستويين اللوجستي والتنظيمي.

مجلس الوزراء الافريقي 28 أغسطس النمو الاقتصادي الدول الافريقية أفريقيا

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وائل لطفي

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