«ذا هندو».. الهند تسعى لاقتحام سوق القمح العالمية.. ومصر على رأس أولوياتها

قال تقرير هندي إن روسيا وأوكرانيا يوفران حوالي 25 % من صادرات القمح في العالم، لكن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية اللاحقة ضد موسكو إلى تقليص إمدادات القمح بشكل كبير ما جعل العديد من البلدان التي كانت توفر القمح بشكل رئيسي من هاتين الدولتين السعي الآن إلى إيجاد بدائل.

ووفق تقرير لصحيفة "ذا هندو" الهندية، اليوم، تعتبر نيودلهي أكبر منتج للقمح بعد الصين، يقال إنها تتطلع إلى سد الفراغ العالمي في الحبوب بينما تخطط الحكومة الهندية للسماح بزيادة الصادرات للاستفادة من ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية.

ومع ذلك، يؤكد نشطاء الأمن الغذائي على الحاجة إلى تحديد أولويات الأسعار المحلية وضمان الإمدادات الكافية للاستهلاك المحلي قبل اتخاذ قرار بشأن كمية الصادرات وفق الصحيفة.

حجم انتاج الهند من القمح

بينما صدّرت روسيا وأوكرانيا 183 و 91 مليون طن من القمح، على التوالي، بين عامي 2017 و 2021، صدّرت الهند جزءًا صغيرًا من إنتاجها، ما يعادل 12.6 مليون طن فقط في هذه الفترة بينما استحوذت خمس دول أخرى على الجزء الأكبر من صادرات القمح في هذه الفترة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي (157 مليون طن) والولايات المتحدة (125 مليون طن) وكندا (112 مليون طن) وأستراليا (83 مليون طن).

أما الهند، التي كان لديها ثاني أعلى عرض للقمح (بما في ذلك الإنتاج والمخزونات الحالية والواردات) في هذه الفترة - 613 مليون طن - قامت بتصدير 2 % فقط من هذا، مع استخدام حوالي 80 % للاستهلاك المحلي، والباقي تم تخزينه.

وفي المقابل وفقا للصحيفة يمكن للمصدرين الرئيسيين الآخرين بيع كميات كبيرة من إمداداتهم، فعلى سبيل المثال، صدرت الولايات المتحدة 31 % من إمداداتها البالغة 404 طن متري في الفترة 2017-2021 كما صدرت كندا 60.5 % من 186 طن متري ، بينما صدرت أستراليا 57% من إمداداتها البالغة 146 طن متري.

الدول المستوردة للقمح

وبحسب "ذا هندو"، تعتمد العديد من البلدان في إفريقيا وغرب آسيا وجنوب شرق آسيا بشكل كبير على القمح الروسي والأوكراني، حيث تعد مصر، أكبر مستورد للقمح، فهي تلبي حوالي 93 % من احتياجاتها من جيران أوروبا الشرقية، أما إندونيسيا ، ثاني أكبر مستورد، حيث تعتمد بنسبة 30% على هاتين الدولتين.

كذلك توجد دول أفريقية مثل السودان وتنزانيا وليبيا وتونس ودول غرب آسيا بما في ذلك لبنان واليمن والإمارات العربية المتحدة حيث يعتمدون أيضًا بشكل كبير على الإمدادات من الجارين في حالة حرب الآن.

الهند تركز على مصر ودول الشرق الأوسط

وقال رئيس هيئة تنمية الصادرات الزراعية والمعالجة في الهند "Apeda"، الدكتور Madhaiyaan Angamuthu، إن الهند تركز الآن على تصدير القمح إلى العديد من هذه الدول.

وأضاف: "الأسواق التي نركز عليها هي مصر وتركيا ونيجيريا والجزائر ودول الشرق الأوسط وإندونيسيا وفيتنام وسريلانكا وبنغلاديش وتايلاند والفلبين والمغرب وتنزانيا".

ووفق الصحيفة مع تزامن موسم حصاد القمح في الهند (من مارس إلى مايو) مع أزمة العرض، ومن المتوقع حدوث محصول وفير مرة أخرى هذا العام، وكمية كبيرة من المخزونات الاحتياطية، يتفق نشطاء الأمن الغذائي على أن الهند مهيأة جيدًا للتدخل وملء الفراغ ومع ذلك ، فقد حذروا من أن الهند يجب ألا تفقد التركيز على الاحتياجات المحلية أثناء تصدير فائض القمح.

وقالت ديبا سينها، الأستاذة المساعدة في كلية الدراسات الليبرالية بجامعة أمبيدكار في دلهي ، إن ضمان استقرار الأسعار في الهند وتوافر الحبوب للاستهلاك الداخلي يجب أن يكون ذا أولوية قصوى للحكومة الهندية مع ضمان تعويض المزارعين بشكل مناسب.