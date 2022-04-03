مجلة فرنسية ترشح الهرم الأكبر ضمن أفضل 10 دوامات للطاقة فى العالم

رشحت مجلة" l'officiel usa" الفرنسية، أهرامات الجيزة ضمن أفضل 10 دوامات للطاقة يمكن زيارتها حول العالم.

ووفقًا للمجلة، يمكن أن يكون لدوامات الطاقة خصائص روحية معينة مرتبطة بها، ويمكن أن تقود لعالم روحاني أكثر مثل الصلاة والتأمل والشفاء، ويمكن أن تجلب هذه الدوامات مشاعر السلام، أو يمكن استخدامها لتعزيز التأمل الذاتي أو التجديد الجسدي أو العاطفي.

الهرم الأكبر

وقالت المجلة، إن الهرم الأكبر في الجيزة أحد عجائب الدنيا السبع في العالم، وهو أحد أقدم الأهرامات والتي شيدت عام 2550 و 2490 قبل الميلاد.

كما تم بناء الهرم من الحجر الجيري واستخدمه كمقبرة لأحد الفراعنة في مصر، ولكن اكتشف الفيزيائيون أن الهرم يخزن الطاقة الكهرومغناطيسية في حجراته، مما يساهم في الاعتقاد بأن هذه هي دوامة الطاقة.