تعرف على أسعار اليورو الأوروبى فى الأسواق المصرية اليوم الأحد 5-4-2022

تباينت أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية اليوم الأحد 5-4-2022، وفقًا للتقارير الأخيرة التي أفادت البنوك الحكومية و الخاصة العاملة بالأسواق .

على المستوى المحلي جاءت أسعار اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلة فى البنك الأهلي سعر 20.18 جنيه للشراء، و 20.51 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ20.12 جنيه للشراء، و 20.28 للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 20.13 جنيه للشراء، و 20.74 للبيع، أما في البنك المركزي المصري سجل 20.19 جنيه للشراء، و 20.34 جنيه للبيع.

تعرف علي أسعار اليورو الأوروبي في الأسواق المصرية اليوم الأحد 5-4-2022

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

20.19 جنيه للشراء.

20.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

20.18 جنيه للشراء.

20.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

20.18 جنيه للشراء.

20.51 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

20.13 جنيه للشراء.

20.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

20.25 جنيه للشراء.

20.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib

20.18 جنيه للشراء.

20.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

20.38 جنيه للشراء.

20.54 جنيه للبيع.

تعرف علي أسعار اليورو الأوروبي في الأسواق المصرية اليوم الأحد 5-4-2022

و اليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا وفقًا لإحصاءات العام 2019.

و يُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.