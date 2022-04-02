«مستقبل وطن سوهاج» يطلق مسابقته السنوية الكبرى في حفظ القرآن الكريم

قال اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، إن أمانة الحزب بالمحافظة فى إطار دورها المجتمعي برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، أطلقت مسابقتها الدينية السنوية الكبرى فى حفظ القرآن الكريم بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بعنوان "أشراف أمتى حملة كتاب الله"، وذلك ضمن أنشطتها المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم.



وأوضح مصطفى - بحسب بيان صحفى اليوم لأمانة إعلام الحزب بالمحافظة - أن المسابقة جرى الإعلان عنها وبدء التسجيل فيها من خلال أمانة الشباب بالحزب، بكافة أمانات المراكز الفرعية، والتسجيل للإشتراك فى المسابقة من خلال استمارة تسجيل إلكترونية سيتم عرضها على الصفحة الرسمية لأمانة الحزب بالمحافظة، أو من خلال إستمارات ورقية للتسجيل بكافة مقار الحزب بكل مركز من المراكز، لافتاً إلى أنه سيتم الرد على الإستفسارات للتسجيل و الإشتراك فى المسابقة من خلال أعضاء لجنة النشاط الدينى بأمانة الشباب، أومن خلال مسئولى صحفة الحزب بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بأمانة إعلام الحزب.



ومن جانبه قال الدكتور أحمد الشيخ، أمين شباب الحزب بالمحافظة، أن أعمال التسجيل فى المسابقة تتم ابتداء من اليوم 1 رمضان وحتى 10 رمضان، وتبدأ أعمال التحكيم فى المسابقة للمرحلة الأولى من يوم 12 وحتى 17 رمضان بكافة المراكز، على أن تبدأ أعمال التحكيم فى المرحلة الثانية يوم 20 رمضان من خلال لجنة تحكيم تضم 3 أئمة من مشايخ الأزهر والأوقاف، بإشراف الشيخ إبرهيم حسن السوهاجى الأمين المساعد لأمانة الشباب بالحزب.



وأوضح الدكتور أحمد الشيخ، أن المسابقة تجرى فى 3 مستويات لحفظ القرآن الكريم، حيث يتضمن المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً، ويتضمن المستوى الثاني حفظ نصف القرآن، ويتضمن المستوى الثالث حفظ ربع القرآن حتى سورة "يس"، لافتاً إلى أن معايير التحكيم فى المسابقة ستتضمن 50% لجودة الحفظ، و40% لأحكام التجويد والتلاوة، و10% لمعانى الكلمات.



ونوّه أمين شباب الحزب، بأنه سيتم إعلان نتيجة المسابقة فى الحفل الختامى لأنشطة الحزب فى العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وسيتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى كل مستوى من المسابقة، ومنحهم جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير.