«المرور» تزيل آثار حادث انقلاب ميكروباص أعلى دائرى المرج

رفعت أوناش الإدارة العامة للمرور آثار حادث انقلاب ميكروباص أعلى دائري المرج، وقام رجال المرور بسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث عقب تعيين الخدمات المرورية اللازمة.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه المرج.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري اتجاه المرج ووجود ضحايا ومصابين.

على الفور انتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى السلام العام، لتلقي العلاج وجار رفع آثار الحادث.

ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة.