إصابة 4 أشخاص فى حريق نشب داخل منزل بالمحلة الكبرى

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية، في السيطرة على حريق نشب مساء اليوم السبت، داخل منزل بمنطقة الرجبي أول المحلة الكبرى.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل بمنطقة الرجبي.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 4 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن سبب نشوب الحريق هو الماس الكهربائي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.