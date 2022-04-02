السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حريق نشب داخل منزل بالمحلة الكبرى

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية، في السيطرة على حريق نشب مساء اليوم السبت، داخل منزل بمنطقة الرجبي أول المحلة الكبرى.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل بمنطقة الرجبي.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 4 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن سبب نشوب الحريق هو الماس الكهربائي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أشخاص 4 أشخاص حريق داخل منزل الرجبي لمحلة الكبرى محافظة الغربية ماس كهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث سير أعلى دائري المرج

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟

إسرائيل وأمريكا تبحثان جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فلسطين

مقتل 3 فلسطينيين فى عملية للشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية