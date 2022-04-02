حجز شخص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بعين شمس

قررت نيابة عين شمس، حجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام "صاحب محل مصوغات- كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس"، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من المحل ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية"، وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.