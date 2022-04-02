السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز شخص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بعين شمس

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس، حجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام "صاحب محل مصوغات- كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس"، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من المحل ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية"، وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

نيابة عين شمس حجز شخص التحريات النقد الأجنبي اجهزة الامن الاتجار غير المشروع

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

المفتى يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام

قبل إعادة افتتاحه بساعات.. أول صور من داخل مسجد الحسين

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

خالد الكمار لـ«الدستور»: موسيقى «الاختيار 3» مختلفة عن الجزءين الأول والثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وأمريكا تبحثان جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فلسطين

مقتل 3 فلسطينيين فى عملية للشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية