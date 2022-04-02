النيابة تحقق مع نقيب العلاج الطبيعى بتهمة إهدار أموال الأعضاء

استدعت نيابة الأموال العامة نقيب العلاج الطبيعي، في البلاغ رقم 2839 لسنة 2022، للتحقيق معه في مخالفات أقرها الجهاز المركزي للمحاسبات، وقد أغلقت نيابة الأموال العامة المحضر رقم 2086 لسنة 2020، بعد أن اتهم جهاز الكسب غير المشروع نقيب العلاج الطبيعي بإهدار أموال الأعضاء.

وبناء عليه قدم النقيب إيصالات بأنه تم إرجاع هذه الأموال لخزنة النقابة وتسويتها.

كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أكد في تقريره، أن النقابة قد أهدرت نصف مليون جنيه تم التساهل فيها مع مقاول مبنى التجمع الخامس بينما أكد أيضًا جهاز الكسب غير المشروع المخالفة، وقد قدمت النقابة إيصال رقم 108410 بإرجاع هذه المبالغ لخزينة النقابة.

واتهم أيضًا جهاز الكسب غير المشروع مجلس النقابة بصرف مبالغ لمحامي النقابة دون وجه حق وقدمت النقابة الإيصال رقم 108411 لتسوية هذه المخالفة، فيما قدمت النقابة أيضًا إيصال رقم 108412 بتسوية بدلات قد تم صرفها للمستشار القانوني للنقابة.