مع ارتفاع درجات الحرارة.. أبرز المشروبات أثناء رمضان

في الصيف، وبسبب الطقس الحار تتعب أجسامنا وتجف بسبب التعرق، خاصة في أيام الصيام لذلك للتغلب على الجفاف، نحتاج إلى تضمين السوائل الكافية في نظامنا الغذائي كل يوم خلال شهر رمضان، حتى تقوم بالتعويض عن السوائل التي يفقدها الجسم خلال الصيام وخلال ارتفاع درجات الحرارة.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “abplive” أبرز المشروبات أثناء الصيام، واثناء ارتفاع درجات الحرارة.

عصير قصب

يمنحك عصير قصب السكر طاقة فورية ويجدد شبابك لذلك، يجب تناول كوب واحد من عصير قصب السكر كل يوم خلال فصل الصيف.

ماء جوز الهند

نعلم جميعًا مدى فائدة ماء جوز الهند. نظرًا لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ولكنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن ، فإنه يساعدنا على البقاء بصحة جيدة. ينصح الأطباء بضرورة شرب ماء جوز الهند في الصيف.

ماء الكمون

هذا هو مصدر قوة لفيتامين سي الذي يساعد في إنقاص الوزن وهو مزيل ممتاز للسموم يساعد ماء الكمون في تقليل حرارة الجسم خاصة مع التقلبات الجوية ومع ارتفاع درجات الحرارة.

عصير الليمون

يمكن صنع عصير الليمون من 3 إلى 4 مكونات فقط وهو أكثر المشروبات بأسعار معقولة في الصيف هذا مصدر كبير لفيتامين سي ويحافظ على ترطيب الجسم.

اللبن الريب

اللبن الرائب أو اللبن وهو مشروب منعش يساعد في عملية الهضم، و اللبن الرائب هو سائل تبريد طبيعي لذلك يجب تناول بعد الأفطار او أثناء تناول وجبة السحور.

شاي مثلج

يمكنك استبدال جرعتك اليومية من الشاي الساخن بالشاي المثلج خلال فصل الصيف والشاي المثلج له خصائص مضادة للأكسدة وهو مفيد للقلب، خاصة مع الموجة الحارة خلال فصل الصيف.

قهوة باردة

القهوة الباردة خيار رائع في الصيف، يعزز عملية التمثيل الغذائي وهو أقل حمضية والقهوة الباردة هي المفضلة لدى الأطفال وتساعد على تحسين المهارات المعرفية لديهم خاصة في حالة الدراسة في أيام رمضان.

مانجو

المانجو هي مصدر مقوي كبير للمناعة، ويحمينا من ضربة الشمس ويرطب الجسم خلال ارتفاع درجات الحرارة، وهي غنية أيضًا، بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم خلال الصيام.

عصير بطيخ

عصير البطيخ لذيذ ومحبوب للجميع لذلك يمكن أيضًا تجربة عصير البطيخ في المشروبات السائلة في رمضان فهو يحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعوض الجسم أثناء ساعات الصيام.