تجديد حبس عامل متهم بقتل جاره في منطقة السلام 15 يوما

قرر قاضي المعارضات، اليوم السبت، بتجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل جار له.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية والتحفظ على كاميرات المراقبة بنطاق الواقعة.

أقدم عامل على قتل آخر في مشاجرة بسبب خلافات بينهم بمنطقة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس “توفى إثر إصابته ”ادعاء مشاجرة"، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر "مقيم بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً ما به من إصابات والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.