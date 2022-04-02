«الزراعة»: توفير اللحوم والسلع الغذائية من خلال 170 منفذا ثابتا

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توفير اللحوم والسلع الغذائية طوال شهر رمضان في أكثر من ١٧٠ منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية إلى جانب المنافذ المتنقلة بتخفيضات تصل إلى ٢٠٪عن السوق الخارجي، وهناك جهود من الوزارة لتوفير احتياجات المواطنين وزيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم في المنافذ بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

وقال القرش، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه سيتم زيادة عدد المنافذ المتنقلة في المناطق التي يصعب انشاء منافذ ثابته للمواطنين، كما أن هناك منافذ مبادرة مزارعنا لأهالينا لتوصيل منتجات المزارع للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك من خلال سوق حديقة الأورمان التي تضم كل احتياجات وأن أسواق حديقة الأورمان مستمرة حتى نهاية شهر رمضان بأسعار اقل من السوق ٢٠٪ وتضم لحوم بلدية كندوز وضأن بسعر ١٣٥جنيها للكيلو وجميع أنواع الخضر والفاكهة وياميش رمضان.

وأشار أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تشن حملات رقابية يوميا على أسواق اللحوم والدواجن والسلع الغذائية والمجازر والأسواق على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامة الأغذية واللحوم للمواطن المصري بالتنسيق مع جهاز سلامة الغذاء ومختلف الجهات المعنية بالغذاء والسلع الغذائية في الدولة.

ومن جهته، أكد مصطفى لملوم، مدير التسويق بادارة الزراعة المحمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انه تم تفعيل مبادرة مزارعنا لأهالينا لكل منتجات وزارة الزراعة وصدور تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لكل قطاعات الوزارة المنتجة ومركز البحوث الزراعية بالتنسيق والتكامل لعرض منتجاتها بسعر التكلفة بحيث تعرض في كل المنافذ لنفس المنتجات بأسعار موحدة، كما ان الوزير أصدر تعليماته، بعمل معارض على صورة شوادر كبيرة.

وأضاف "لملوم" في تصريحات لـ"الدستور"، أإنه تم تخصيص أماكن للشوادر الجديدة في الهرم والسيدة زينب، وحديقة و"الأورمان كمعارض دائمة تعرض كل المنتجات مع حلول شهر رمضان الكريم وعرض الياميش بأسعار مخفضة لجميع المواطنين بالإضافة إلى المنافذ المتحركة وعددها ٢٠ سيارة كقوافل متنقلة من الوزارة تجوب المحافظات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمحافظين والمناطق التي بها أسعار مرتفعة لمواجهة جشع التجار وتقديم أسعار تنافسية.

وقال مدير التسويق، إن قائمة أسعار منافذ وزارة الزراعة تتضمن أسعار اللحوم البلدية بين ١٢٠ إلى ١٤٥ جنيه وأسعار اللحوم المستوردة ٦٥ سعر كيلو اللحم القطع و٦٥ جنيها للكيلو المفروم، والسحق ب٦٠جنيه، ووراك الدجاج ب٣٨ جنيها للكيلو، ودجاج سليم بسعر ٥٠ جنيها للكيلو، وسمان ٢ قطعة بسعر ٢٥جنيه للكيلو، ربانية صدور بسعر ٧٥ جنيها للكيلو، وأرانب بسعر ٨٧جنيه اللكيلو، وبط بسعر ٤٢ جنيها للكيلو، وسمن بقرى بسعر ٩٥جنيه للكيلو، وسمن جاموسي بسعر ١٠٠جنيه للكيلو، وزبدة جاموسي بسعر ٩٥جنيها للكيلو، وزبدة بقرى بسعر٩٠جنيه للكيلو، وزيت حلوة لتر بسعر ٣٣ جنيها للكيلو، وزيت حلوة ٧٥٠ جراما بسعر ٢٣ جنيها للكيلو، وسمن روابي ٢ كيلو بسعر ٥٥ جنيها للكيلو، وأرز بلدي بسعر ٩ جنيه للكيلو، وأرز بلدي أيضا بسعر ١١ جنيها للكيلو.

وأضاف "لملوم" أن قائمة أسعار منافذ وزارة الزراعة تتضمن أيضا سكر بسعر ١٣جنيها للكيلو، وعدس أصفر نصف كيلو ١٢ جنيها وعدس بجبة نصف كيلو ب١١ جنيها، وفاصوليا بيضاء نصف كيلو بسعر ١٠جنيه، وفول مدمس بسعر ١٠جنيهات للكيلو، وذرة فشار بسعر ٩جنيهات للكيلو، وحمص الشام بسعر ١٦،٥جنيه للكيلو، ولوبيا بسعر ١١ جنيا للكيلو، ومكرونة ٤٠٠ جرام بسعر ٤،٥ جنيه، وطحينة كيلو بسعر ٥٠جنيه للكيلو، وطحينة نصف كيلو بسعر ٢٨ جنيها، وزيت حار بسعر ٣٥جنيه، وعسل أسود بسعر ٢٠ جنيها للكيلو، وصلصة ب٧جنيه العبوة، وتونة مفتت بسعر ١٢ جنيه للعبوة، وتونة قطع بسعر ١٨ جنيها للعبوة، وشاي العروسة ٤٠ جراما بسعر ٤ جنيهات، وشاي عروسة نصف كيلو بسعر ٢٢ جنيها، وجبنة أسطنبولي بسعر ٤٢ جنيها للكيلو، ونصف كيلو بسعر ٢٥ جنيها.

وأكد مدير التسويق أن قائمة أسعار الياميش تتضمن البلح نصف جاف بسعر ٣٠ جنيها للكيلو، والبلح ٧٠٠ جرام بسعر ٢٧ جنيها للكيلو، وقمر الدين مصري بسعر ٢٥ جنيها، وزبيب مصري بسعر ٢٠ جنيها، وزبيب إيراني بسعر ٨٥ جنيها، وتمر هندي اللفة ب٢٠ جنيها وقراصيا الكيلو بسعر ١٠٠ جنيه، ومشمشية سعر الكيلو ٢٠ جنيها، وجوز هند مبشور سعر الكيلو ٩٠ جنيها.