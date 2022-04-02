ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بإمبابة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة وشرطة المرافق وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والأغذية بتنفيذ حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بمنطقة إمبابة لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط مخزن ومقر اعداد وتعبئة وتوزيع لحوم ودواجن بشارع عبد الحميد محرم متفرع من شارع السلام بإمبابة وبحوزته 8 طن مقطعات لحوم ودواجن ودبروهات حيوانية بدون أي بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية ويظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية ومعبأة داخل أكياس لتوزيعها على المطاعم والماركت والمحال تحت اسم شركه وعنوان مجهول وقد تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.

وتأتي الحملات التي تشنها المحافظة انطلاقا من دورها الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.

كان بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال المحافظ، في برقيته "ندعو الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات، ويديم عليكم المزيد من التوفيق والتقدم، وأن يكلل خطاكم دائمًا بالنجاح، لتواصلوا مسيرة عطائكم وجهودكم البناءة لخدمة وطننا الحبيب".

كما هنأ محافظ الجيزة رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين بمناسبة حلول الشهر الكريم.

ويتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بخالص التهنئة لمواطني محافظة الجيزة والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده علينا جميعًا بالخير واليمن البركات.