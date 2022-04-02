آخر أخبار الحرب الأوكرانية اليوم الـ38.. روسيا تقصف مقرات عسكرية

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية اليوم الـ38.. تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ38 فيما يواصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية، وسط تصريحات الجانب الأوكراني باستمرار إجلاء المدنيين وانسحاب العسكريين الأوكرانيين.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز تطورات الحرب الروسية الأوكرانية على المستوى الميداني، وأهم التحركات للأطراف في الأزمة على المستوى الدبلوماسي:

الرئيس الأوكرانى: أنقذنا أكثر من 3 الاف شخص من ماريوبول..

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنقاذ أكثر من 3 آلاف شخص من مدينة ماريوبول الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا وتحاصرها القوات الروسية.

قال زيلينسكي- في فيديو أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت: "عملت الممرات الإنسانية في ثلاث مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا، تمكنا من إنقاذ 6 آلاف و266 شخصا، بينهم 3071 من ماريوبول".

الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا أمنيا..

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة أمدت أوكرانيا بالدعم الأمني، كما حشدت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال أوستن - في كلمة خلال حفل تنصيب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "لقد أمددنا أوكرانيا بالدعم الأمني، وقد حشدنا حلفاءنا في حلف الناتو، كما عززنا القطاع الشرقي من الحلف بمزيد من القدرات القتالية لدعم قواتنا الرادعة وقدراتنا الدفاعية".

وأضاف أن "الهجوم الروسي ليس تهديدا لأوكرانيا فحسب، وإنما يعد تحديا للمنظومة الدولية ومرتكزاتها القانونية"، منوها إلى أن ما نراه اليوم في العالم يتطلب المزيد من الابتكار والتعاون مع الحلفاء والشركاء.

وأوضح أن المرحلة الجديدة تتطلب الردع المتكامل، مضيفا "علينا أن نواجه كل النزاعات، وأن نعمل مع الحلفاء والشركاء لمواجهة أي عدو".

موسكو: كييف كانت تخطط لاستخدام المختبرات البيولوجية لمهاجمة دونباس وروسيا

وجدت وزارة الدفاع الروسية أدلة تشير إلى أن كييف كانت تخطط لاستخدام مسببات الأمراض، التي تم تطويرها في مختبرات بيولوجية يمولها البنتاجون، ضد سكان دونباس وروسيا، حسبما أفاد مقال نُشر على شبكة (آر تي) الإخبارية.

إلى جانب نوايا كييف، قيل إن وزارة الدفاع حددت مسؤولين أمريكيين بعينهم متورطين في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وذكر التقرير نقلًا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن هؤلاء المسؤولين هم "رؤساء أقسام وموظفون بوزارة الدفاع الأمريكية، فضلًا عن متعاقدين رئيسيين معها".

وقال "كوناشينكوف"، مستشهدًا بتحقيقات أجرتها وسائل إعلام غربية، إن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، متورط بشكل مباشر في هذه الأنشطة.

وأضاف أن هانتر بايدن عمل عن كثب مع شركة ميتابيوتا المتعاقدة مع البنتاجون، والمتخصصة في الأبحاث حول مسببات الأمراض التي يمكن استخدامها لتطوير أسلحة بيولوجية.

ميدانيا.. روسيا: دمرنا 381 مُسيّرة أوكرانية و1882 دبابة فى حربنا على أوكرانيا..

أعلنت روسيا عن تدمير 381 طائرة مُسيّرة أوكرانية و1882 دبابة منذ بداية العملية الخاصة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليوم، إنه تم استهداف المطارات العسكرية الأوكرانية وتدميرها في مدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك، باستخدام صواريخ عالية الدقة.

وكشف البيان عن أنه تم إسقاط مروحيتين من طراز Mi-24، وتدمير 24 طائرة دون طيار (مسيرة) و67 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 54 منطقة تركزت فيها المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح البيان أنه تم تدمير مستودعات الوقود في مصفاة كريمنشوك، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى حيث كانت (المستودعات) تقوم بإمداد القوات الأوكرانية في المناطق الوسطى والشرقية.

وأكد البيان أن قوات دونيتسك تتقدم في محور نوفوباخموتوفكا وتخوض معارك ضد القوات الأوكرانية.

170 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم فى جمهورية لوجانسك..

صرحت مفوضة حقوق الإنسان بجمهورية لوجانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، أن 170 عسكريًا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم في أراضي الجمهورية.

وقالت في حديثها لوكالة "نوفوستي": "كما أعرفه حتى الآن ألقى 170 عسكريًا أوكرانيا أسلحتهم، وهم متواجدون حاليًا في أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية".

وذكرت أن الجمهورية قد أعلنت أكثر من مرة أن "كل العسكريين الأوكرانيين الذين يلقون أسلحتهم طوعًا، والذين ينتقلوا إلى جانب الجمهورية وهم ليسوا مسؤولين عن قتل المدنيين، سيتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء العملية العسكرية".