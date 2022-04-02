السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ضبط راكب بكمية من المخدرات بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط راكب مصري بحوزته كمية من المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، استوقف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود محمد شحاتة مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود بعض الكثافات العضوية، قام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن ضبط لفه بلاستيك بها 12 من بذور نبات الماريجوانا المخدر، ومطحنة بها نفس النبات المخدر و3 أكياس صغيرة بهم بودرة الكوكايين المخدر مخبأين داخل جيوب الملابس.

أمر أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة.

مطار القاهرة ضبط راكب المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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