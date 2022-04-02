السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الياباني يصل بولندا للقيام بالترتيبات اللازمة لقبول لاجئين أوكرانيين

يوشيماسا هاياشي
يوشيماسا هاياشي

وصل وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم السبت إلى بولندا حيث من المقرر أن يقوم بالترتيبات اللازمة لقبول اللاجئين الفارين من أوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية هناك.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المخطط أن يعقد هاياشي محادثات مع مسؤولين بارزين في الحكومة البولندية، وسيقوم بزيارة ملجأ يستضيف لاجئين أوكرانيين.

وقبيل مغادرته اليابان، قال هاياشي - في تصريحات للصحفيين - إن الحكومة اليابانية ستوفر جميع المساعدات الممكنة لإظهار التضامن مع أوكرانيا، مضيفا أن اليابان ستدرس ما يحتاجه اللاجئون الأوكرانيون، وما القضايا التي يجب التعامل معها لقبول اللاجئين.

وتنظر اليابان في استخدام الرحلة الجوية التي سيعود على متنها هاياشي لنقل بعض الأوكرانيين الراغبين في اللجوء إلى اليابان. وستعمل الحكومة اليابانية على تأمين أماكن إقامة للاجئين الراغبين في البقاء بالبلاد وستساعد في تغطية تكاليف معيشتهم.

طوكيو بولندا أوكرانيا اليابان

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