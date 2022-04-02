«تموين بنى سويف»: 22 موقعا تخزينيا لتوريد القمح

قال جمعة عبد الحفيظ مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين ببنى سويف، اليوم السبت، إن مديرية التموين استعدت لتوريد محصول القمح، بتجهيز أكثر من 22 موقعا تخزينيا ما بين صوامع معدنية لاستقبال حوالي 130 ألف طن وشون أسمنتي وهاجر ونقاط تجميع بالقرب من الزراعات، وتم التنسيق مع مديرية الزراعة للوقوف على المساحة المنزرعة والتي تبلغ حوالي 128 ألف فدان، حيث تستهدف المحافظة استلام 230 ألف طن هذا العام وتم توفير سعات تخزينية تسع لأكثر من 250 ألف طن.

وأوضح "عبد الحفيظ" لـ"الدستور" أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على توريد القمح المحلي برئاسة المحاسب وصفي عبد الله مدير مديرية التموين وعضوية وكيل مديرية التموين ومدير الرقابة التموينية ومدير عام الزراعة ومديري الشئون المالية والمتابعة والتفتيش بديوان عام المحافظة وبإشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف حيث تعمل اللجنة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات على مستوى مديرية التموين لتلقي شكاوى الموردين طوال اليوم وعلى اتصال مباشر بغرفة العمليات بوزارة التموين وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور على مصليحي وزير التموين.

وأشار مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين ببنى سويف إلى أنه تم تشكيل لجنة استلام بكل موقع تخزيني برئاسة مندوب التموين وعضوية مندوب من هيئة سلامة الغذاء ومديرية الزراعة والجهة المسوقة، حيث سيتم صرف مستحقات الموردين خلال 24 ساعة بعد صدور القرار الوزاري 186 لسنة 2021 والقرار 47 لسنة 2022 والذي حدد سعر أردب القمح 865 جنيه لدرجة 22.5 قيراط، و875 جنيه لدرجة 23 قيراط، و885 جنيه قيراط لدرجة 23.٥ جنيه شاملة حافز التوريد والتسويق .

وفي سياق آخر، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.