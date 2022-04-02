السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقعات بارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الجائحة وحرب أوكرانيا

المواد الخام
المواد الخام

من المتوقع أن تتسبب الحرب في أوكرانيا في ارتفاع دائم في أسعار المواد الخام واضطراب دائم في السوق.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال بينيدكت سوبوتكا "رئيس مجموعة "يوراسيان ريسورسيز جروب" -مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية- المعنية بالسلع ومقرها لوكسمبورج: "نظرا لعدم اليقين الذي ظهر مع بدء العقد الحالي. هناك شيء واضح: نحن نشهد انتهاء عصر المواد الخام الرخيصة".
 

وقال سوبوتكا: "لقد تفاقمت التأثيرات الناجمة عن الجائحة بسبب الأحداث الأخيرة المرتبطة بأوكرانيا"، مشيرا إلى أن العقوبات الدولية تسهم في زيادة غير مسبوقة في الأسعار.
 

وتابع أن تكاليف القمح والأسمدة والنفط الخام والغاز الطبيعي والألومنيوم والنحاس قفزت إلى مستويات مرتفعة منذ بداية العام، ولا مفر من المزيد من التقلبات في الأسعار.
 

وأضاف: "في الأشهر المقبلة، العديد من العناصر المهمة لحياتنا اليومية تتجه لأن تصبح أغلى ثمنا، من الخبز إلى القهوة وأجهزة الكمبيوتر والسيارات وحتى مواد البناء والمنازل".

 

وعلى صعيد آخر،.صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا بحثت مع بعض الدول مقترحات كييف بشأن الضمانات الأمنية.

 

وقال زيلينسكي في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تعليقا على دعوات كييف لبعض الدول لتكون الجهات الضامنة لأوكرانيا: "ذكرت الدول التي أعربت عن استعدادها لتكون الدول الضامنة أو تلك التي اتصلنا بها وتبادلنا مسودات الوثائق الأولية".

 

وأوضح أنه ناقش مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفا أن كييف تحتاج إلى ضمانات الدول الرائدة، سواء أكانت أعضاء في الناتو أم لا، مشيرا في هذا الصدد إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وألمانيا.

 

وتابع: "نتلقى إشارات بأن الولايات المتحدة تدرس هذه المقترحات".

 

وأعرب كذلك عن رغبته في أن تقف الصين إلى جانب أوكرانيا.

 

وقال: "أود أن أرى الصين بجانبنا، لكن الخيار سيكون أمامهم".

 

واعتبر أنه "بدون اتصال مباشر بين الولايات المتحدة والصين سيكون من المستحيل تحقيق النتيجة الضرورية".

أوكرانيا أسعار المواد ارتفاع أسعار المواد الخام توقعات المواد الخام

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وائل لطفي

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