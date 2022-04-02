السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تبحث مع الهند العقوبات ضد روسيا وتداعيات الصراع فى أوكرانيا

الغزو الروسي لأوكرانيا
الغزو الروسي لأوكرانيا

بحث نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، دوليب سينج، مع نظرائه في نيودلهي خلال زيارة إلى الهند العواقب الاقتصادية للأحداث في أوكرانيا، وكذلك عقوبات واشنطن ضد موسكو.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "واصل سينج المشاورات الوثيقة مع نظرائنا من الهند بشأن العواقب الاقتصادية المزعزعة للاستقرار للحرب الروسية ضد أوكرانيا".

 وتابع: "تشاور سينج مع الجانب الهندي حول أهداف وآليات العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ضد روسيا، وكذلك سبل التعاون في حل المشكلات المتعلقة بعدم استقرار الغذاء العالمي وأسعار الطاقة العالمية، بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان التعاون الاقتصادي الثنائي، والوضع في منطقتي المحيطين الهندي والهادي".

روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة الصراع روسي الولايات المتحد لولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

رسمياً.. السبت أول أيام شهر رمضان فى مصر

السبت أول أيام شهر رمضان 2022 فى السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة