السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى أعلى شارع ربيع الجيزى

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

نوهت محافظة الجيزة بأنه فى إطار تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية، ستقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بتركيب الكمر الخرسانى بجسم الطريق الدائرى فى الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى وخط السكة الحديد.

وأوضحت «الجيزة» أن الأعمال تستلزم إجراء غلق كلى لشارع ربيع الجيزى عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه ميدان المنيب، لوقوف المعدات والالآت المستخدمة فى الأعمال المكون من (ونش عملاق)، لمدة 6 أيام ابتداءا من الساعة 12 صباح السبت الموافق 2/4/2022 وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 7/4/2022 والعمل على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال.
 

ومن ناحيته وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حى جنوب الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم نحو تسهيل حركة المرور بنطاق الأعمال منعاً للتكدسات. 
 

وبناءاً على توجيهات المحافظ قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ التحويلة المرورية التالية:


حركة سير المركبات بشارع ربيع الجيزى القادمة من ميدان الجيزة، وترغب بالسير إتجاه ميدان المنيب تقوم بالدخول قبل منطقة الغلق بالاتجاه الآخر عن طريق فتحة دوران مستحدثة بالجزيرة الوسطى، بعد تحويل الاتجاه الآخر «القادم من ميدان المنيب» إلى اتجاهين، واستكمال السير بالتحويلة لمسافة 120م ثم العودة للطريق الأصلي اتجاه ميدان المنيب عن طريق فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى، بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.


كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال وممثلى هيئة الطرق والكبارى بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية وتعيين الخدمات المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.


وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال لتفادي الازدحام. 

غلق شارع ربيع الجزي ميدان الجيزة إغلاق كلي ميدان الجيزة المنيب تطويرات طرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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