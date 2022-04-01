الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحزن يخيم على عفاف شعيب فى عزاء شقيقها بمسجد الحامدية الشاذلية

عفاف شعيب
عفاف شعيب

بدأ، مساء اليوم الجمعة، عزاء محمود شعيب شقيق الفنانة عفاف شعيب، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بحضور عدد قليل من الفنانين أبرزهم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين.

وخيم الحزن على الفنانة عفاف شعيب خلال العزاء واستقبال المعزين، حيث كان الفنان منير مكرم ومحمد أبوداود أبرز المعزين.

وكانت الفنانة القديرة عفاف شعيب قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن وفاة شقيقها، وتم تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

كما نعى الفنان محمود عامر شقيق الراحلة، وكتب، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "شقيق الفنانة الكبيرة عفاف شعيب في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، والجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله والدوام لله، خالص العزاء والمواساة ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

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كما أعلنت الفنانة عفاف شعيب، أمس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إقامة العزاء اليوم الجمعة، حيث كتب: "سبحان من له الدوام عزاء أخي محمود شعيب غدًا بإذن الله في الحامدية الشاذلية، وشكر الله سعيكم ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

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والفنانة عفاف شعيب من مواليد شارع ساحل الغلال بمنطقة ماسبيرو بالقاهرة في  2 نوفمبر 1948، حيث التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1972 ولفتت الأنظار إليها في العديد من المسلسلات التي عملت بها فانطلقت بسرعة إلى السينما، ومن أفلامها؛ مسافر بلا طريق، القضية المشهورة للمخرج حسن الإمام، المعتوه، ومن المسلسلات؛ مرت الأيام، أفواه وأرانب، قيس ولبنى، اليتيم والحب، دعاء الكروان، الشهد والدموع، ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل في أوائل التسعينيات القرن العشرين لكن عادت مجددًا في عام 1998 واستمرت بالتمثيل في المسلسلات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب حكاية "واحد في المية" من مسلسل "زي القمر"، مع صابرين ومدحت صالح، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.

الحامدية الشاذلية محمود شعيب الفنانة عفاف شعيب عفاف مسجد السيدة نفيسة محمود عامر

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