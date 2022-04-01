الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة مجهولة ومتحللة بجوار سوق العبور

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة ومتحللة بجوار سوق العبور في منطقة النهضة.

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة بجوار سور سوق العبور، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة وفي حالة تحلل رمي كامل، وبالفحص تبين أن الجثة لذكر في العقد الخامس من العمر ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية صاحب الجثة.

تحقيقات قسم شرطة الطب الشرعي الأجهزة الأمنية منطقة النهضة شبهة جنائية سوق العبور قسم شرطة السلام ثان العثور على مشرحة زينهم

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