اليمن: ترتيبات لإطلاق سراح الأسرى وفتح مطار صنعاء

أعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الجمعة، أن هناك ترتيبات لإطلاق سراح جميع الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز. ‎

وأوضح بن مبارك أن ذلك يأتي انسجاماً مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم أي جهود تخفف من المعاناة الإنسانية، وفي ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية- اليمنية في الرياض والمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل.

وأضاف أنه تلقى توجيهات من الرئيس للتعاطي بإيجابية كاملة بشأن كل الترتيبات اللازمة لإطلاق سراح جميع الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة وكل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء شعبنا التي تسببت بها ميليشيا الحوثي.