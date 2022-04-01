الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رسمياً.. السبت أول أيام شهر رمضان فى مصر

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

كشفت دار الإفتاء المصرية عن موعد أول أيام شهر رمضان في مصر،  استطلعَت دار الإفتاء هلال شهر رمضان في مصر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الأول من شهر إبريل لعام ألفين وإثنين وعشرون ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2022 في مصر

 

وأشارت الدار إلى أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة  ثبوتِ رؤية هلالِ اول ايام شهر رمضان في مصر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ و وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

موعد أول أيام شهر رمضان 2022 في مصر

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم الجمعة الموافق الأول من  شهر أبريل لعام ألفين وإثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان في مصر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

 

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وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم  الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوية بخالص التهنئة  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد نظمت احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا بهذه المناسبة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

وحضر الحفلَ اللواءُ خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن شيخ الأزهر، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية السابق والأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

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