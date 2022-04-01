دير لاين: القمة الأوروبية- الصينية جرت فى جو «شديد التوتر»

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن القمة الأوروبية- الصينية جرت اليوم "في جو شديد التوتر" بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن فون دير لاين قولها إن الاتحاد الأوروبي "حذر بكين من أن دعمها لموسكو سيشوه سمعتها بشكل خطير في أوروبا".

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن بروكسل دعت الصين للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأضاف: "سنظل يقظين تجاه أي محاولة لمساعدة روسيا".

وكانت وكالة "شينخوا" الصينية قد أفادت بأن رئيس البلاد، شي جين بينغ، اجتمع اليوم الجمعة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، افتراضيا.

وفي وقت سابق، أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعلاقات بلاده مع الصين والهند، مؤكدا في الوقت نفسه أن الصين والهند تعدان شريكين رئيسيين في إحلال السلام في المنطقة.

وقال لافروف- خلال مؤتمر صحفي بثته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الجمعة- إن "موسكو لديها منصات مشتركة مع الصين والهند من ضمنها مجموعة بريكس ومجموعة شنجهاي للتعاون وكذلك مجموعة آسيان، وكذلك المنتدى شرق آسيا"، مشيرًا إلى إجراء موسكو أكثر من 20 جلسة لوزراء خارجية الصين والهند.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه أجرى مؤخرا عدة مناقشات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جاي شانكار، ونظيره الصيني وانج يي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين موسكو وبكين ونيودلهي.

وحول المحادثات الروسية- الأوكرانية، أكد لافروف عدم وجود أي خطط مقررة بشكل نهائي في المحادثات الروسية- الأوكرانية، مؤكدا في الوقت نفسه حدوث تقدم فيما يخص الاعتراف بعدم إمكانية أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو.