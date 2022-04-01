بغرفة عمليات وإجراءات مشددة.. تموين الإسكندرية تبدأ ماراثون توريد القمح المحلي

استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة لأطول موسم لتوريد الأقماح المحلية، إذ بدأ موسم توريد للأقماح المحلية هذا العام بداية شهر إبريل و الذى يستمر إلى آخر شهر أغسطس.

وأشارت مديرية التموين في بيان لها اليوم، أنه قد تم تشكيل 6 لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لعدد 6 مواقع تخزينية، و تتكون اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين، وعضوية عضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من جمعية القبانية، وعضو من الجهات المسوقة كما تشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية العاملين المعنيين.

وسيتم توريد الأقماح الموردة بصومعة المتحدة والتى تبلغ سعتها 30 ألف طن، و صومعة السلام الذي تبلغ سعتها 20 ألف طن، وبنكر السلام والتى تبلغ سعته 45 ألف طن، و صومعة الكينج مريوط و التى تبلغ سعتها 40 ألف طن، و بنكر شمال القاهرة والتي تبلغ سعته 15700 طن، و بنكر جنوب القاهرة التى يبلغ سعته 12500 طن.

و من المتوقع زيادة نسب التوريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة و الأصناف التى تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام ما يقرب من 73 ألف فدان.

و يقوم المختصين بقسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أمانى حلمى وفريق العمل التابع لها بالعمل على قدم وساق، لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام، ولضمان توريد القمح المحلى بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

كما زاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 280 جنيها ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 810 جنيهات للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 800 جنيها للأردب.