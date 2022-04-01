الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بغرفة عمليات وإجراءات مشددة.. تموين الإسكندرية تبدأ ماراثون توريد القمح المحلي

موسم توريد القمح
موسم توريد القمح بالإسكندرية

استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة لأطول موسم لتوريد الأقماح المحلية، إذ بدأ موسم توريد للأقماح المحلية هذا العام بداية شهر إبريل و الذى يستمر إلى آخر شهر أغسطس.

IMG-20220401-WA0054

وأشارت مديرية التموين في بيان لها اليوم، أنه قد تم تشكيل 6  لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لعدد 6 مواقع تخزينية، و تتكون اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين، وعضوية عضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من جمعية القبانية، وعضو من الجهات المسوقة كما تشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة  وكيل الوزارة وعضوية العاملين المعنيين.

IMG-20220401-WA0053

وسيتم توريد الأقماح الموردة بصومعة المتحدة والتى تبلغ سعتها 30 ألف طن، و صومعة السلام الذي تبلغ سعتها 20 ألف طن، وبنكر السلام والتى تبلغ سعته 45 ألف طن، و صومعة الكينج مريوط و التى تبلغ سعتها 40 ألف طن،  و بنكر شمال القاهرة والتي تبلغ سعته 15700 طن، و بنكر جنوب القاهرة التى يبلغ سعته 12500 طن.  

IMG-20220401-WA0052

و من المتوقع زيادة نسب التوريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة و الأصناف التى تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام ما يقرب من 73 ألف فدان.

و يقوم المختصين بقسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أمانى حلمى وفريق العمل التابع لها بالعمل على قدم وساق، لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام، ولضمان توريد القمح المحلى بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

IMG-20220401-WA0051

كما زاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 280 جنيها ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 810 جنيهات للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 800 جنيها للأردب.

بالاسكندرية مديرية التموين موسم لتوريد الأقماح المحلية بداية شهر أبريل تشكيل عدد ٦ لجان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

علاوة دورية وزيادة وحافز.. قرار جمهوري جديد بشأن الموظفين وأصحاب المعاشات

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

آخر ميعاد لشهادة 18| متى ينتهى شراء شهادات 18% البنك الأهلى ومصر

سعر الحديد فى مصر اليوم الجمعة 1 أبريل 2022

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبد العزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة