الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة السريلانكية ترفع حظرًا للتجوال على عدة أجزاء من العاصمة كولومبو

الشرطة السريلانكية
الشرطة السريلانكية

رفعت الشرطة السريلانكية، اليوم الجمعة، حظرًا للتجوال كانت قد فرضته خلال الليل في عدة أجزاء من العاصمة السريلانكية كولومبو، بعد اندلاع احتجاجات عنيفة على طريقة تعامل الحكومة مع أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.

وذكرت صحيفة "سوث تشينا مورنينج بوست" الصينة، أن قوات الشرطة السريلانكية أطلقت، أمس، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على مئات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام منزل الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا.

وردا على ذلك قام بعض المتظاهرين برشق القوات بالحجارة وإشعال النار في حافلة على طريق يؤدي إلى مقر إقامة الرئيس، وفي غضون ذلك اعتقلت الشرطة العشرات فيما أصيب عدد من ضباط الشرطة.

الشرطة السريلانكية احتجاجات أزمة اقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

علاوة دورية وزيادة وحافز.. قرار جمهوري جديد بشأن الموظفين وأصحاب المعاشات

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

وزير الأوقاف يكشف تفاصيل جديدة بشأن فتح المساجد وموائد الرحمن فى رمضان

ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر على سيارة بالفيوم

صلاح بدلا من ميسي.. تقارير جديدة حول مستقبل «فخر العرب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبد العزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة