الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تشيد بعلاقاتها مع الصين والهند

لافروف
لافروف

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعلاقات بلاده مع الصين والهند، مؤكدا في الوقت نفسه أن الصين والهند يعدان شريكان رئيسيان في إحلال السلام في المنطقة.

وقال لافروف ـ خلال مؤتمر صحفي بثته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن "موسكو لديها منصات مشتركة مع الصين والهند من ضمنها مجموعة بريكس ومجموعة شنجهاي للتعاون وكذلك مجموعة آسيان، وكذلك المنتدى شرق آسيا"، مشيرا إلى إجراء موسكو أكثر من 20 جلسة لوزراء خارجية الصين والهند.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه أجرى مؤخرا عدة مناقشات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جاي شانكار ونظيره الصيني وانج يي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين موسكو وبكين ونيودلهي.

وحول المحادثات الروسية ـ الأوكرانية، أكد لافروف عدم وجود أي خطط مقررة بشكل نهائي في المحادثات الروسية ـ الاوكرانية، مؤكدا في الوقت نفسه حدوث تقدم فيما يخص الاعتراف بعدم إمكانية أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو.

وزير الخارجية الروسي الصين الهند لافروف

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

علاوة دورية وزيادة وحافز.. قرار جمهوري جديد بشأن الموظفين وأصحاب المعاشات

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

وزير الأوقاف يكشف تفاصيل جديدة بشأن فتح المساجد وموائد الرحمن فى رمضان

ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر على سيارة بالفيوم

صلاح بدلا من ميسي.. تقارير جديدة حول مستقبل «فخر العرب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبد العزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة