روسيا تشيد بعلاقاتها مع الصين والهند

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعلاقات بلاده مع الصين والهند، مؤكدا في الوقت نفسه أن الصين والهند يعدان شريكان رئيسيان في إحلال السلام في المنطقة.

وقال لافروف ـ خلال مؤتمر صحفي بثته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن "موسكو لديها منصات مشتركة مع الصين والهند من ضمنها مجموعة بريكس ومجموعة شنجهاي للتعاون وكذلك مجموعة آسيان، وكذلك المنتدى شرق آسيا"، مشيرا إلى إجراء موسكو أكثر من 20 جلسة لوزراء خارجية الصين والهند.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه أجرى مؤخرا عدة مناقشات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جاي شانكار ونظيره الصيني وانج يي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين موسكو وبكين ونيودلهي.

وحول المحادثات الروسية ـ الأوكرانية، أكد لافروف عدم وجود أي خطط مقررة بشكل نهائي في المحادثات الروسية ـ الاوكرانية، مؤكدا في الوقت نفسه حدوث تقدم فيما يخص الاعتراف بعدم إمكانية أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو.