محافظ الإسكندرية يهنئ رئيس الجمهورية والمصريين بمناسبة شهر رمضان

بعث اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وتحقيق كل ما نصبو إليه من رخاء وأمن واستقرار.

وقدم المحافظ خالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بصفة عامة ومواطني الإسكندرية بصفة خاصة بحلول شهر رمضان الكريم، والذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديا للبشرية كلها، وليضيء به طريق الحرية، والكرامة، والمساواة، والحياة الكريمة داعيا من الله أن يعيد هذه الأيام على الأمة الإسلامية ومصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار.

وكان قد أعلن الشريف لاستقبال شهر رمضان، أنه تم إضافة 13 منفذ جديد لبيع السلع(لحوم- دواجن- سلغ غذائية) للمواطنين تحت إشراف مديرية الزراعة منها 4 منافذ ثابتة في أحياء (منتزه ثان- شرق- غرب- وسط) و9 منافذ متحركة في مختلف أحياء المحافظة، وبذلك يصل إجمالي عدد المنافذ التي تحت اشراف مديرية الزراعة في المحافظة الى 54 منفذ ثابت ومتحرك.

وأوضح المهندس طارق زكي، مدير مديرية الزراعة، أن المديرية تعمل بكل جهد لتوفير سلع بجود عالية للمواطنين، مشيرا إلى أنه تمت إضافة 4 منافذ ثابتة الأول بحي منتزه ثان (في المعمورة البلد قبلي بجوار الصيدلية البيطرية)، والمنفذ الثاني بحي شرق (شارع 20 من شارع أحمد أبو سليمان)، ومنفذ بحي غرب (في المتراس 6 شارع 188 الورديان)، ومنفذ بحي وسط في (شارع المهدى العباسي أمام مسجد إبراهيم عبد الباعث بمحرم بك).

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ببذل أقصى جهد لتوفير السلع الأساسية تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على توفير السلع الغذائية بأسعار تناسب جميع الفئات وخاصة مع قرب شهر رمضان الكريم، أكد المحافظ أن جميع الاجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية في المحافظة تعمل على قدم وساق للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار مع إتاحة السلع بأسعار مناسبة في منافذ البيع التي تحت إشراف المديريات الخدمية بالمحافظة.