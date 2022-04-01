الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء صرف «تموين أبريل»

تموين
تموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف سلع شهر أبريل على البطاقات التموينية والبالغ عددها 21 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن، حيث يتم صرف سلع بقيمة 3 مليارات جنيه، مع حلول شهر رمضان المبارك.

وشهدت منافذ وزارة التموين إقبالا كبيرا من المواطنين أصحاب البطاقات على صرف حصصهم التموينية من 27 صنف متاح بالمنافذ.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضخ السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي كبير من كافة السلع الاستراتيجية وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكوين احتياطي استراتيجي لا يقل عن 3 أشهر.

وقال الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين، إنه يتم طرح 27 سلعة على قائمة المقررات التموينية بانتظام ضمن مقررات شهر أبريل الجاري والذي يتوافق مع غرة شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على فرع جملة زغلول في الجيزة بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

و قال حسن أحمد، مدير عام السلع الاستراتيجية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إنه يتم توريد السلع التموينية بشكل دوري دون توقف للمنافذ التموينية المربوطة على الشركة وهي تتوزع ما بين 14 ألف و18 بدال تمويني و 3179 منفذ جمعيتي لصرفها لحاملي البطاقات التموينية، وعدد البطاقات التموينية المربوطة على الشركة بعدد 9 ملايين و875 ألف و743 بطاقة.

وتابع أحمد أن الشركة المصرية لتجارة الجملة يتبعها 699  فرع جملة وملاحق تابعة لها على مستوى الجمهورية، ونحو 158 فرع تجزئة مميكن، و35 سيارة تحيا مصر حمولة 5 أطنان، و24 سيارة تحيا مصر حملة 1.5 طن جاري تشغيلهم، و31 سيارة حمولة 1 طن.

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