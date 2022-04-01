الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب محل ملابس بتهمة تصوير السيدات في مصر الجديدة

متهم
متهم

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب محل ملابس بالقاهرة بتهمة تصوير السيدات بهاتفه المحمول أثناء تواجدهم بغرفة تغيير الملابس.

وتبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) بأنها حال تواجدها داخل إحدى محلات الملابس الكائنة بدائرة القسم لشراء فستان وأثناء تواجدها داخل غرفة تغيير الملابس فوجئت بقيام مالك المحل بتصويرها باستخدام هاتفه المحمول من خلال فتحة تهوية خلف الغرفة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيَّن صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه (مالك المحل المشار إليه - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبفحص الهاتف المحمول المضبوط تبيَّن أنه يحوى صور ومقاطع فيديو لعدد من السيدات أثناء تواجدهن بغرفة تغيير الملابس بالمحل ملكه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

مديرية امن القاهرة قسم شرطة خلع الملابس صاحب محل قسم شرطة المقطم مديرية أمن ضبط صاحب محل

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

علاوة دورية وزيادة وحافز.. قرار جمهوري جديد بشأن الموظفين وأصحاب المعاشات

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

«ارتفاع شديد فى الحرارة».. تفاصيل الطقس المتوقع خلال الـ72 ساعة المقبلة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

أسعار الأرز تستقر للجملة فى السوق المحلية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات إسرائيلية: العمليات الفردية الفلسطينية مستمرة فى شهر رمضان

اعتقال 11 فلسطينيًا غالبيتهم من القدس وإبعاد شاب عن الأقصى 15 يومًا

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى