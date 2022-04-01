الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

في اليوم الـ 37.. الدفاع الروسية تعلن قصف 52 منشأة عسكرية أوكرانية

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، قصف 52 منشأة عسكرية أوكرانية.

وأوضحت الدفاع الروسية فى البيان اليومي حول العملية العسكرية فى الأراضى الأوكرانية، أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد أعلنت عن مقتل ما يصل إلى 40 من العناصر القومية المتطرفة وتدمير بطارية مدفعية واحدة.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" و8 طائرات مسيرة من بينهم 2 من طراز "بيرقدار-تي بي2"، وتدمير خمس مستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية لأوكرانيا ومستودع للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، أن القوات الروسية قتلت 153 طفلاً في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، عندما بدأت العمليات العسكرية الروسية في البلاد.

وأوضحت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني - عبر موقع "تليجرام" وفق ما أوردته وكالة (يوكرنفورم) الأوكرانية للأنباء - أنه "اعتبارا من صباح الأول من أبريل 2022، بلغ العدد المؤكد للأطفال الذين قتلوا نتيجة التدخل الروسي واسع النطاق 153 حالة.. وارتفع عدد الأطفال المصابين إلى 245".

وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات المتعلقة بالخسائر؛ نظرًا لصعوبة حسابها بدقة، بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.

فيما قال رئيس مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، إن مروحيتين أوكرانيتين استهدفتا منشأة لتخزين الوقود بمدينة بيلجورود، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل وإصابة شخصين على الأقل.

وأضاف رئيس مقاطعة بيلجورود الروسية، في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن الحريق اندلع في مستودع للوقود، جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض، ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا.. لافتًا إلى أنه تم إخلاء بعض المناطق المحيطة.

وأشار "جلادكوف" إلى أن وضع الوقود في المقاطعة، لا يزال مستقرا بالرغم من الحريق، مؤكدا أنه لن يحدث أي نقص في عملية إمدادات الوقود بسبب الحريق.

وزارة الدفاع الروسية منشأة عسكرية أوكرانية قصف جمهورية دونيتسك الشعبية تدمير بطارية مدفعية

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