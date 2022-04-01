الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يدعو لبذل مزيد من الجهود لدعم الهدنة فى اليمن

بلينكن
بلينكن

 حث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن على بذل مزيد من الجهود، لحشد الدعم لهدنة ووقف إطلاق النار في اليمن.
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، خلال مكالمة هاتفية بين بلينكن ونظيره العماني سيد بدر البورسعيدي.
وتوجه بلينكن، بحسب البيان، بخالص الشكر لسلطنة عمان على دعمها في مجموعة من القضايا لا سيما تلك المتعلقة باليمن.
وأضاف، "يمكن أن يكون اقتراح الهدنة الذي قدمته الأمم المتحدة بمثابة خطوة أولى نحو وقف شامل لإطلاق النار وعملية سياسية جديدة أكثر شمولا".

وزير الخارجية الامريكي بلينكن الخارجية الامريكية

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