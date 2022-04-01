القاهرة للعبارات تعلن عن تعديل جداول رحلاتها خلال شهر أبريل

أعلنت شركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل جدول رحلاتها البحرية، خلال شهر أبريل الجاري، بين مينائي الغردقة وسفاجا إلى ميناء ضبا السعودي، عبر العبارتين السريعتين القاهرة، والرياض.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه سيكون عدد الرحلات التي ستقوم الشركة بتنفيذها خلال الشهر المقبل 9 رحلات، وذلك لأول مرة منذ عامين تقريبا، وذلك عبر عبارتي القاهرة والرياض لتكون أول رحلة اليوم الجمعة الأول من شهر أبريل ليتم تنفيذ 4 رحلات عبر ميناء سفاجا و5 رحلات عبر ميناء الغردقة.

وفد المعلوماتية بالتعليم العالي يتفقد كلية الحاسبات بالغردقة

على جانب آخر تفقد أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بوزارة التعليم العالي، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، وذلك برعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، والدكتور محفوظ عبدالستار، ضمن خطة التطوير التي تنفذها وزارة التعليم العالي للاهتمام بعلوم الحاسب الآلي وكليات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، أن اللجنة أشادت بما يجري من أعمال ومناهج دارسة تقدم للطلاب، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت باستقبال أعداد أكبر من الطلاب الوافدين، وأنه من المتوقع أن تستقبل الكلية خلال العام المقبل ما بين 250 و 300 طالب.

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، أن زيارة أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بوزارة التعليم العالي شملت كلا من الدكتور عادل أبو المجد سويسى، عميد كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط، والدكتور عبدالمجيد أمين على عبدالله، عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنيا، والدكتور النميرى علام زناتى أبوالحسن، عميد كلية الحاسبات بجامعة سوهاج، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة.

كما نظمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة ندوة توعوية عن دور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي للمواطنين، وذلك بحضور السعدي الغول عميد كلية الألسن، والدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات، والدكتور حجاج محمد وكيل كلية الألسن وعدد من الأساتذة بالجامعة، وطلاب كليتي الحاسبات والألسن، برعاية الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وخدمة البيئة، والدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس الجامعة لفرع الغردقة.

حاضر بالندوة الدكتور السعدي الغول والدكتور أسامة عمارة، وصلاح عبيد عضو مجمع الإعلام بالغردقة التابع لهيئة الاستعلامات، وعدد من الصحفيين بالصحف المصرية الكبري.