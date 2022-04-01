الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب سقط من الطابق السادس فى ظروف غامضة ببورسعيد

اسعاف
اسعاف

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه، اليوم الجمعة، بمنطقة القابوطي نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، عقب سقوطه من أعلى العقار الذي يسكن به.

 

وهرع الأهالي على الفور بابلاغ الإسعاف، والذي وصل إلي موقع الحادث بعد دقائق من تلقي البلاغ، في محاولة لإنقاذ المصاب.

 

وصلت سيارة الإسعاف والمصاب علي قيد الحياة وجرى علي الفور نقله إلي مستشفى السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حاول الطاقم الطبي إنقاذ حياة الشاب إلا أنه لقي مصرعه لحظة وصوله للمستشفى متأثرًا باصابته نتيجة السقوط من مرتفع واصطدام الرأس بالأرض بشدة، مما نتج عنها إصابات خطيرة.

 

وتبين أن الشاب يدعي محمد السيد محمد خليل ويبلغ من العمر 32 عامًا، ويقيم ببلوك 3 بمنطقة القابوطي الجديد، وتجري الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لكشف حقيقة الواقعة.

 

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

 

وعاين فريقًا من النيابة العامة موقع الحادث وأستمع إلي أقوال شهود العيان، وجاري مناظرة الجثة بمشرحة مستشفي الزهور، والتحفظ عليها لحين صدور تصريح الدفن.

محافظة عمل مصرع التدخل مستشفى

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وائل لطفي

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