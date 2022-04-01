البر الرئيسى الصينى يسجل 1787 إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الخميس 1787 حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 1363 حالة في جيلين و358 حالة في شانغهاي، و16 حالة في هيلونغجيانغ، و10 حالات في تشجيانغ، وتسع حالات في جيانغسو.

وسُجلت بقية الإصابات في 13 منطقة على مستوى المقاطعة، بحسب اللجنة.

وتابعت اللجنة أنه تم تسجيل ما إجماليه 40 حالة وافدة مصابة بكوفيد-19 يوم الخميس، وتم تسجيل حالتين مشتبه في إصابتهما وافدتين من خارج البر الرئيسي الصيني في شانغهاي، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة بسبب كوفيد-19 في ذلك اليوم.