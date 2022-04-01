موريتانيا: 25 وزيرا فى الحكومة الجديدة

أعلنت الرئاسة الموريتانية أنه وبموجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين 25 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال.



وقال الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف في بيان تلاه انه تم تعيين التشكيلة الحكومة الجديدة، وذلك على النحو التالي: وزير العدل: محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج: محمد سالم ولد مرزوك، وزير الدفاع الوطني: حننا ولد سيدي، وزير الداخلية واللامركزية: محمد أحمد ولد محمد الأمين.



وأضاف: إن وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية: عثمان ممادو كان، وزير المالية: إسلمو ولد محمد امبادي، وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة: محمد ماء العينين ولد أييه، وزير الصحة: المختار ولد داهي، وزير الوظيفة العمومية والعمل: محمد ولد عبد الله ولد عثمان، وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة: الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر وزير البترول والمعادن والطاقة: عبد السلام ولد محمد صالح، وزير الصيد والاقتصاد البحري: محمد ولد عابدين ولد امعييف.



وتابع: وزير الزراعة: آداما بوكار سوكو، وزير التنمية الحيوانية: محمد ولد اسويدات، وزيرا التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة: لمرابط ولد بناهي، وزيرة التشغيل والتكوين المهني: لاليا كمرا، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: سيد أحمد ولد محمد، وزير التجهيز والنقل: المختار ولد أحمد لد اليدالي، وزير المياه والصرف الصحي: سيد محمد ولد الطالب أعمر، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرمي.



واختتم: وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان: ختار ولد الشيباني، وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة: صفية بنت انتهاه، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة: آيساتا داوودا جالو، الوزير الأمين العام للحكومة: زينب أحمدناه.



وأعلنت الرئاسة تعيين وزيرة التجارة السابقة النهى بنت مكناس وزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية وتعيين وزير المالية السابق محمد الامين ولد الذهبي محافظا للبنك المركزي الموريتاني ويتوقع تعيين مدير جديد لديوان رئيس الجمهورية بعد تعيين المدير وزيرا للداخلية.