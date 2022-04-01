الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد نفق أبو صالح بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد نفق أبو صالح بدائره المحافظة.

 

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين للمستشفى.

 

وتبين أن المصابين هم: حاتم خميس محمد 40 سنة، ويوسف عاطف صلاح 19 سنة مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد دسوقي مصطفى 43 سنة، مصاباً بنزيف بالأنف،  وطارق أحمد أحمد 57 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومصاب آخر مجهول الهوية  مصاباً بغيبوبة.

 

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بني سويف انقلاب سيارة سيارات الإسعاف مستشفى الطريق الصحراوي سيارة ملاكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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