من تنظيم حركة الأمعاء للطاقة.. فوائد الإفطار على بلح رمضان

يعتبر البلح من الأطعمة الهامة والأساسية على سفرة الصائمين طوال شهر رمضان، فتناوله من السنن نبوية، الأمر الذي يجعله ينال قدرا كبيرا من الأهمية خلال شهر الصيام.

قد يكون للتمور بعض الفوائد الصحية القوية مثل زيادة الطاقة وزيادة الحديد في الجسم والمساعدة على الهضم، فالتمر غني بالعناصر الغذائية المختلفة والألياف ومضادات الأكسدة، وفقًا لما ذكره موقع "organic facts" الطبي.

ويحظى التمر بشعبية في جميع أنحاء العالم، فقد تكون هذه الفاكهة المجففة مفيدة في علاج الحالات المختلفة بسبب خصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمضادة للأورام.

يمكن أن يحتوي كل تمر على حوالي 60 إلى 70 في المائة من السكر وكمية عالية من الألياف، اعتمادًا على التنوع، مما يجعله مثاليًا كمعزز للطاقة الصحية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد وقد يساعد في مكافحة فقر الدم.

ويعتبر البلح مصدرًا جيدًا للطاقة والألياف والسكر والفيتامينات والمعادن المختلفة خاصة خلال شهر رمضان الكريم، حيث يمكن أن توجد فيها المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكبريت والزنك.

الفوائد الصحية لبلح شهر رمضان

التمر غني بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، حيث يمكن أن تعزى الطاقة العالية الموجودة فيها إلى هذا المحتوى العالي من السكر.

كما تشير التقديرات إلى أن العديد من الأشخاص حول العالم يتناولون التمر الطبيعي قليل الدسم لوجبة خفيفة سريعة عندما يشعرون بالخمول أو الخمول للمساعدة في رفع مستويات الطاقة بسرعة.

أشار الأطباء إلى أن الإفطار على بلح يعزز صحة الدماغ، فهو يحمي من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الدماغ، بالإضافة إلى معالجة مشكلة الإمساك المزمن.

وأكدت الأبحاث أن التمور تحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان، بالإضافة إلى العديد من الأحماض الأمينية المفيدة التي قد تحفز هضم الطعام وتضمن المرور السريع عبر الجهاز الهضمي.

كما يمكن أن يكون التمر مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الحديد، حيث يمكن أن يساهم نقص الحديد في الإصابة بفقر الدم، وهي حالة تتميز بالإرهاق والدوخة وهشاشة الأظافر وضيق التنفس.

وهناك العديد من الفوائد للتمور للرجال، حيث تساعد في زيادة عدد الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة، ففي الطب الهندي القديم كانت تستخدم حبوب لقاح النخيل لعلاج عقم الذكور.